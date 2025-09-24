Será el primero de la provincia

Villena tendrá un campus logístico de datos de la provincia en el polígono industrial ‘Casa del Padre’

La promotora que lo impulsa quieren culminar el proyecto en dos años

Onda Cero Elche

Elche |

Simulación del campus logístico de datos proyectado en el polígono industrial ‘Casa del Padre’ de Villena.
Simulación del campus logístico de datos proyectado en el polígono industrial ‘Casa del Padre’ de Villena. | Ayuntamiento de Villena

Villena va a tener el primer el campus logístico de datos de la provincia. Va a estar emplazado en el polígono industrial ‘Casa del Padre’ donde sobre una superficie de 332.000 metros cuadrados se van a crear grandes parcelas para naves en las que se instalarán recursos de almacenamiento de datos que, la promotora responsable de la actuación podrá ofrecer a operadores de data centers.

La totalidad del suelo en el que se proyecta ese campus logístico es propiedad del grupo empresarial que lo va a crear, que, para poder adquirir la condición de agentes urbanizador, ha solicitado al Ayuntamiento de Villena que desista de la gestión directa de ese suelo.

El consistorio va a tomar esa decisión a en el pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el martes de la próxima semana.

La intención de los promotores del proyecto es comenzar las obras de manera inminente y culminar el proyecto en un plazo de dos años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer