Villena tendrá un campus logístico de datos de la provincia en el polígono industrial ‘Casa del Padre’

Villena va a tener el primer el campus logístico de datos de la provincia. Va a estar emplazado en el polígono industrial ‘Casa del Padre’ donde sobre una superficie de 332.000 metros cuadrados se van a crear grandes parcelas para naves en las que se instalarán recursos de almacenamiento de datos que, la promotora responsable de la actuación podrá ofrecer a operadores de data centers.

La totalidad del suelo en el que se proyecta ese campus logístico es propiedad del grupo empresarial que lo va a crear, que, para poder adquirir la condición de agentes urbanizador, ha solicitado al Ayuntamiento de Villena que desista de la gestión directa de ese suelo.

El consistorio va a tomar esa decisión a en el pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el martes de la próxima semana.

La intención de los promotores del proyecto es comenzar las obras de manera inminente y culminar el proyecto en un plazo de dos años.