Villena sanciona a 12 personas por verter residuos en puntos no habilitados

La concejalía de Policía Local y de Limpieza Viaria de Villena ha trabajado en conjunto con la policía de la localidad para identificar a los 12 infractores que han incumplido la ordenanza de depósito de basura y uso de los contenedores. Entre las actividades estaba el vertido de materiales no domésticos, el incumplimiento del horario establecido y el depósito de basura fuera de los contenedores habilitados.

Sergio Palao, edil del área, ha declarado que ha sido gracias a la información aportada por los vecinos y vecinas del municipio que han podido identificar a los reincidentes y aplicar, como marca la ordenanza, la debida sanción económica, sobre todo en los casos más graves. Además, desde la concejalía han propuesto que los autores de estos actos deberían ser los encargados de retirar y limpiar los vertidos y basura que ellos mismos han depositado indebidamente, así como adecuar el entorno a su aspecto original.

“La ciudadanía dispone de varias alternativas para deshacerse de un electrodoméstico, de un mueble o de material más contaminante. Y todo ello sin coste extra, sin tener que abonar nada”, ha comentado el edil de Limpieza y RSU, que ha recalcado que existen contenedores suficientes como espacios de vertido controlado y plantas de reciclado como los ecoparques donde verter los materiales que ya no usen.

Por su parte, la concejalía ha realizado una campaña extraordinaria para limpiar los entornos de los contenedores, para recoger el material depositado alrededor y vertidos incontrolados cerca de ellos. Palao ha asegurado que esta actividad implica “un coste, que repercute en los bolsillos de todos nosotros, de todos los villeneros y villeneras, tanto de quien lo causa como de quien no”, y que para ahorrarse este gasto innecesario es tan sencillo como “cumplir la norma”.