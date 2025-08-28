Villena mantiene el Taller Acción Inserta tras recibir una subvención de más de medio millón de euros del Labora

Villena ha recibido una subvención de 565.000 euros de Labora para continuar por un año más la formación remunerada de los 20 alumnos que han realizado el Taller Acción Inserta de Jardinería y Agricultura que había finalizado el 28 de agosto, tras seis meses de formación.

Esta subvención permitirá al Ayuntamiento ampliar este programa hasta agosto de 2026 que ofrece una experiencia laboral a estas personas que buscan mejorar su capacitación y su inserción futura en el mercado laboral, así como para sufragar al profesorado y el equipo administrativo.

De esta forma, el alumnado podrá continuar con el proyecto del Paraje de Las Cruces, un espacio muy frecuentado por la población villenense, y terminar así la urbanización de la zona, crear un área ajardinada que cuente con nuevo mobiliario como bancos en piedra o poyetes aprovechando los restos de roca excavada ya existentes.

Por su parte, Paula García, concejala de Empleo, ha recalcado que esta ampliación es “una buena oportunidad para muchas personas que buscan un nuevo anclaje con el que volver al mercado laboral”. Asimismo, García ha valorado “el trabajo de recuperación de espacios públicos y la mejora que generan durante las prácticas reales realizadas en este tipo de talleres de empleo”.