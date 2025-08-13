Villena instala 90 contenedores de basura en el casco urbano

La concejalía de Limpieza y RSU ha instalado 90 contenedores de basura nuevos de los 126 que se tienen previstos. Todo ello con la finalidad de sustituir los que se encuentran en peor situación o ampliar la existencia de estos en diferentes puntos de la ciudad.

Estos contenedores que se quieren renovar forman parte de los denominados ‘resto’ que son donde van los residuos domésticos que no se pueden reciclar.

Estos primeros depósitos se han ubicado en el entorno de la Plaza del Rollo y la avenida de Elche, entre otras zonas del casco urbano. Desde la concejalía de Limpieza y RSU pretenden ir renovando poco a poco estos depósitos de ‘resto’.

El edil de esta concejalía, Sergio Palao, ha recalcado que se sigue trabajando en la aplicación de mejoras en la recogida de basura y la mejora de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Sin embargo, la obtención de estos contenedores nuevos se ha adquirido mediante fondos municipales, ya que el Ayuntamiento no ha cedido dichos depósitos.