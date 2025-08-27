Villena edita un mapa con las calles en las que habrá restricción para el lanzamiento de pólvora en las fiestas

La Concejalía de Policía Local de Villena ha anunciado que, durante las fiestas de Moros y Cristianos, que tendrán lugar a principios del mes que viene, se va a acotar las zonas de disparo de artefactos pirotécnicos y limitarlo en horario en el resto de las vías.

Respecto a pasadas ediciones de las fiestas, este año se va a ampliar las calles con restricción y se ha fijado como horario para el lanzamiento de pólvora de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas.

La Policía Local del municipio de la comarca del Alto Vinalopó va a disponer durante los días de fiestas de un dispositivo específico para controlar ese aspecto.

La iniciativa ha sido bautizada con el mensaje de '-Petardos, + Respeto, +Seguridad'.

Esas medidas entrarán en vigor este próximo sábado, día 30 de agosto.

El Ayuntamiento de Villena ha editado un mapa del casco urbano en el que quedan reflejadas las calles y plazas en la que está expresamente prohibido el uso de pirotecnia, mientras que en el resto de los espacios públicos es donde se aplica las limitaciones horarias.

La iniciativa da continuidad a la medida que se puso en marcha ya el pasado año y que, según el balance realizado por las autoridades del municipio, ofreció “un buen resultado”.

La propuesta ha partido de la queja vecinal sobre los ruidos sin control de cohetes y petardos, situación que condicionaba la convivencia vecinal.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ha recordado que el uso de pirotecnia está acotado por edades por lo que ha reclamado a los padres y madres que cumplan los requisitos de edad de cada fabricante, especialmente cuando van a ser manipulados por menores de edad.