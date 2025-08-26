Villena detecta que los patinetes están involucrados en más del 10% de los accidentes

El Ayuntamiento de Villena ha advertido que los patinetes eléctricos están involucrados en entre un 10 y un 15 % de los accidentes de tráfico que se registran en la localidad. El consistorio ha lanzado una campaña informativa en torno al uso a ese tipo de vehículos de movilidad personal.

El objetivo con el que se pone en marcha esa iniciativa es facilitar que el usuario del patinete eléctrico haga un uso responsable de ese vehículo. La iniciativa se activa toda vez que la Policía Local de Villena ha detectado un incremento de la siniestralidad de tráfico, donde un importante porcentaje está protagonizado o involucrado un patinete, generalmente conducido por un menor de edad.

Sergio Palao, concejal de Policía de Villena, ha incidido en que los patines eléctricos con tienen la consideración de vehículo por lo que su uso se rige por la “las normas de circulación”. Por ello, tiene que circular por la calzada y nunca por las aceras.

Además, el concejal de Policía ha recordado que no pueden entrar por vías en sentido prohibido o hacer giros prohibidos, así como que tienen que “respetar los pasos de peatones”.