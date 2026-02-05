Este mes de febrero

Villena se convierte en la capital del vino con la nueva edición de Enotur y sus actividades enoturísticas

Se han programado una treintena de actividades

Onda Cero Elche

Elche |

Imagen de un viñedo.
Imagen de un viñedo. | Ayuntamiento de Villena

Villena se convierte este mes de febrero en la capital del vino y el enoturismo. De ello se encarga la celebración de la nueva edición de Enotur, que es un evento que va a desplegar más de 30 actividades de todo tipo relacionada con la producción, el viñedo, el vino y el conjunto de la oferta cultural y turística que ofrece su entorno.

En el marco de Enotur, el Teatro Chapí de la localidad de la comarca del Alto Vinalopó acoge hoy un concierto.

Mañana se va a celebrar el tradicional ‘Jaleo Enotur Villena’, que es un encuentro musical que contará con la actuación de ‘Suite Rumba’ en la Plaza de Santa María. El espectáculo va a ser gratuito.

Paula García, concejala de Turismo, ha explicado que estos dos actos son el pistoletazo de salida para el desarrollo de todas actividades preparadas que “pretenden destacar la capacidad de Villena para atraer visitantes amantes del vino y de todo lo relacionado con su producción, que une tradición, cultura, patrimonio, gastronomía y naturaleza”.

“Villena y muchas zonas de la provincia de Alicante tenemos un potencial en este segmento turístico que tenemos la obligación de fomentar”, ha afirmado García que “el enoturismo, como nuestros vinos de la DO Alicante, es un elemento que debe estar sobre la mesa en los grandes planes turísticos de la provincia y la Comunitat”.

Durante las próximas semanas se han programado desde catas y degustaciones a visitas guiadas al Teatro Chapí, pasando por recorridos, también guiados, por espacios patrimoniales y culturales de Villena como el Mirador de las Cruces, la Ermita San José, el Museo Festero y el MUVI o la Casa Félix y la Ermita San Antón.

