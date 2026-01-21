Villena anuncia una nueva edición de Enotur.

El Ayuntamiento de Villena ha anunciado una nueva edición de Enotur, que se celebrará del 6 al 15 de febrero. La edil de Turismo, Paula García, ha avanzado la programación de este evento consolidado, que volverá a ofrecer un amplio abanico de experiencias enológicas y turísticas en torno al vino, un ámbito al que “cada vez se suman más asociaciones, empresas y colectivos”.

Tras el éxito de la edición anterior, en la que se completó el aforo de todas las visitas programadas, Enotur regresa este año con nuevas propuestas y sorpresas. Como principal novedad, la programación de 2026 incorpora rutas adaptadas para personas con movilidad reducida, con el objetivo de avanzar hacia un evento más inclusivo y accesible para toda la ciudadanía.

La programación arranca con Jaleo Enotur Villena, el acto inaugural que tendrá lugar el viernes 6 a las 19 horas en la plaza Santa María y que contará con la actuación de Suite Rumba. Como antesala a la inauguración oficial, el jueves 5 tendrá lugar en el Teatro Chapí el espectáculo ‘Lírica con denominación de origen’.

Enotur incluye en su programación, un total de seis ‘paseos con vino’, los sábados y domingos, 7, 8, 14 y 15 de febrero, en los que se visitarán diferentes puntos emblemáticos de la ciudad. Además, entre las actividades de Enotur se ofertan visitas guiadas a las bodegas de Las Virtudes, Casa Balaguer, Sierra Salinas y Francisco Gómez.

El programa incluirá también el túnel del vino, una experiencia para degustar vinos con Denominación de Origen Alicante en el obrador del Mercado Municipal; ‘La ruta de la Virgen’, con salida desde la explanada del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes; la cata ‘Villena Vinoli’ y diversas actividades vinculadas a la Ruta del Vino de Alicante.

Asimismo, la programación contempla dos recorridos de ‘Enotur a pedales’, una visita guiada al Teatro Chapí con degustación de fondillón, y la conferencia ‘Las bodegas de la calle Baja’, dedicada a la historia de las antiguas bodegas del casco histórico, enmarcada en el ciclo Encuentros Fe, Cultura y Ciencia. Enotur se completa con propuestas culturales y creativas como pintura con vino, la exposición Winerelle Vinoli, un concierto maridado con vino, una selección de lecturas temáticas en la Biblioteca Municipal, una exposición fotográfica, y una sala dedicada al pasado vitivinícola de Villena en el MUVI, reforzando el vínculo entre vino, cultura y patrimonio.