Villena añadirá nuevos títulos a sus fondos bibliográficos

El Ayuntamiento de Villena aprueba la licitación de compra de libros destinados a las bibliotecas municipales de la localidad para los próximos tres años por un valor máximo de 26.000 euros. Este contrato garantiza la obtención de nuevos ejemplares que mejoren el fondo de las bibliotecas Miguel Hernández y La Paz.

La condición de mejora que se establece en el contrato es la entrega de cinco ejemplares, que sean de temática infantil y juvenil, por cada 1.000 euros de gasto del contrato por parte del adjudicatario, entre otras mejoras que las propias empresas que participen pueden aportar en su propuesta.

Por su parte, María Server, concejala de Bibliotecas, ha explicado que “sus bibliotecas son muy completas y están muy actualizadas”, pero que siempre se necesita “disponer de recursos de manera constante para hacer frente a la producción editorial y atender la demanda de nuevos títulos” que los ciudadanos de Villena les piden.

Además, la adquisición de nuevos libros también está pensada para la reposición y sustitución de títulos que ya tienen, pero que se encuentran en peor estado.

Otro punto a destacar de este contrato es incrementar el fondo de las bibliotecas, para que los vecinos tengan una amplia variedad de ejemplares y géneros que elegir.

Asimismo, Server ha recalcado la importancia de las bibliotecas y los puntos de lectura como servicios esenciales dentro de la política cultural del municipio, ya que, como ha detallado, es fundamental crear el hábito de la lectura en los más jóvenes, “especialmente en estos tiempos donde los dispositivos electrónicos y las pantallas son una gran competencia”, ha dicho la concejala.