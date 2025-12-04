La crónica del tiempo

El viento vuelve a soplar moderado este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un jueves ventoso y frío con rachas de viento poniente que pueden llegar a acercarse a los 60 kilómetros por hora.

La nubosidad va a ir a más conforme avance la mañana y, aunque la probabilidad es baja, podría registrarse alguna lluvia, sobre todo durante la mañana.

La temperatura máxima en Elche y Santa Pola va a rondar los 16 grados centígrados. En Crevillent será de 15.

De cara a mañana viernes van a ascender las temperaturas en un día en el que se prevé que el viento también sople moderado.

El primer fin de semana de este último mes del año llega con temperaturas suaves y con un sábado con nubes y claros en el que todavía habrá viento moderado por la mañana.

El domingo será soleado y con viento flojo. El lunes descenderán un poco las temperaturas, pero se mantendrá el sol.

