El viento va a remitir en Elche, Crevillent y Santa Pola a partir de este martes

Durante la madrugada de este lunes el viento ha soplado de nuevo con fuerza. En Elche, la estación meteorológica de la red ‘Tu tiempo en Elche’ ha medido en Bonavista una ráfaga de 99 kilómetros por hora (km/h) y en la del barrio Altabix-Universidad otra de 95.

La semana comienza este lunes en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con una jornada que va a ser ventosa en la que se pueden registrar ráfagas superiores a los 70 km/h especialmente al norte del municipio.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado en el sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo por viento.

Va a ser un día con paso de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso. El termómetro se va a situar en Elche y Santa Pola en valores máximos de 21 grados centígrados, mientras que en Crevillent se quedará en 20.

Sol para los próximos días

De cara a mañana martes, la previsión meteorológica apunta a que aún se puede registrar algunas rachas moderadas de viento por la mañana, si bien, en general, la situación ventosa de los últimos días va a ir remitiendo.

La semana se espera con predominio de cielo despejado y con temperaturas prácticamente primaverales tanto mañana como el miércoles. El jueves descenderán.