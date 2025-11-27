El viento desaparece en Elche, Crevillent y Santa Pola en un jueves soleado y con frio

Este jueves va a ser una jornada muy soleada, con viento flojo de noroeste por la mañana y del sur por la tarde.

El frío persiste y el termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche, Crevillent y Santa Pola de 15 grados centigrados.

La previsión meteorológica apunta a que mañana viernes viviremos un amanecer bastante frío, con temperaturas mínimas de unos 6 grados, si bien los valores térmicos máximos tenderán al ascenso. El viento también soplará flojo.

De cara al fin de semana se prevé un sábado soleado y con temperaturas que ascenderán, mientras que el domingo llegará un frente atlántico que durante la mañana puede dejar lluvias débiles y que provocará un nuevo descenso de las temperaturas en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó.