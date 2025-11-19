Los veteranos del Elche homenajearán a Lezcano con un partido para sufragar los gastos del entierro

La Asociación de Veteranos del Elche CF ha organizado un partido para homenajear a Juan Carlos Lezcano, leyenda del club franjiverde que fallecía la pasada semana. Será el domingo 30 de noviembre a las 11:00 horas ante los veteranos del Cartagena, a priori en el Campo Emilio Esteban del Polideportivo Altabix.

El objetivo, además de rendir homenaje al 'Chino', es recaudar fondos a través de aportaciones económicas para sufragar los gastos del entierro. Los veteranos del Elche fueron los encargados de financiar los gastos y ahora se ha abierto una fila cero. En el caso de que lo que se ingrese supere a los gastos, el dinero sobrante se destinará a una causa benéfica.

El número de cuenta al que se pueden realizar las aportaciones económicas es el siguiente: ES11 2100 1365 5513 0023 5095.

Juan Carlos Lezcano falleció a los 87 años. El paraguayo defendió la camiseta franjiverde durante nueve temporadas. Se guardará un minuto de silencio antes del Elche-Real Madrid y los jugadores del conjunto ilicitano portarán un brazalete negro.