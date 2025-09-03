Una veintena de colegios de Elche experimentan mejoras durante este verano

El Ayuntamiento de Elche ha invertido este verano cerca de tres millones de euros en la mejora de colegios y de las escuelas infantiles del municipio.

Las actuaciones llevadas a cabo han incluido la reforma de pistas deportivas en casi una veintena de colegios, la instalación de toldos en el colegio La Paz de Torrellano, la colocación de pérgolas y la renovación de pintura en distintos centros.

En el colegio Las Bayas se ha reformado la pista deportiva y de todo su entorno.

En las escuelas infantiles municipales se está instalando la climatización de las cinco escuelas infantiles municipales.

Por otro lado, María Bonmatí, concejala de Educación en Elche, ha incidido en que las obras de ampliación del colegio de El Altet están avanzando al ritmo previsto de modo que el próximo curso 2025-2026 será una realidad.

Acompañada por el alcalde de Elche Pablo Ruz, la concejala de Educación ha realizado esta mañana una visita al colegio de Las Bayas, que como el resto de centros educativos del municipio se prepara para el inicio el próximo lunes el curso 2025-2026.

Nueva aula en el colegio de Las Bayas

El colegio Las Bayas tiene en torno a 360 alumnos y desde la dirección del centro se ha pedido al Ayuntamiento la adecuación de un acceso directo al aula mixta con niños de 0 a 1 y de 1 a 2 años que se va a estrenar en el curso.

El aula mixta del colegio Las Bayas va a ser la segunda aula de esas características de la Comunitat después de la que hay en el colegio La Foia.

Acogerá a quince niños y niñas, al tiempo que la demanda para una plaza en la misma ha sido tan alta que una treintena de solicitudes se han quedado fuera.