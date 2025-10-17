Los vecinos de Puertas Coloradas de Elche recogen más de 1.000 firmas pidiendo piscinas en el barrio

La Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas de Elche ha recogido y pasado por el Registro municipal del Ayuntamiento más de un millar de firmas de otros tantos vecinos del barrio que reclaman al equipo de gobierno la dotación de piscinas en la zona polideportiva cuya construcción se ha proyectado en el barrio.
José Gracia, presidente del colectivo vecinal incide en que, como ocurre en otros barrios del casco urbano, Puertas Coloradas también tiene derecho a disponer de un servicio público de esas características. Por ello, reclama al equipo de gobierno que el proyecto que se ha anunciado que se va a ejecutar sea modificado para contemplar también la creación de las piscinas demandadas para permitir la práctica de natación o de actividades acuáticas relacionadas con la salud a las familias que residen en el barrio sin que se vean obligados a realizar grandes desplazamientos.
La recogida de firmas solicitando la creación de piscinas es un primer paso para tratar que el gobierno local atienda una petición que los vecinos insisten en que es “histórica” en tanto que se viene reivindicando desde hace muchos años.
Parque Marcelino Domingo
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas ha pedido al Ayuntamiento una actuación de adecuación del parque Marcelino Domingo donde, entre otros aspectos, ha citado que desde hace tiempo está pendiente la reposición de distintos juegos infantiles que fueron retirados por estar deteriorados.