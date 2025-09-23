Vecinos de Puertas Coloradas de Elche piden que la zona deportiva proyectada en el barrio tenga piscina

Vecinos del barrio Puertas Coloradas de Elche han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento que en la zona polideportiva anunciada para el barrio se contemple la dotación de una piscina, junto a las dotaciones a modo de pistas polideportivas que se ha anunciado por parte del equipo de gobierno.

Los vecinos de la zona defienden que la dotación deportiva que se proyecta será de similares características a la que hay en el barrio del Plá, donde, junto a esa instalación deportiva disponen de un complejo de piscinas.

La recogida de firmas ya está en marcha en el barrio, tal y como nos ha avanzado este martes José Gracia, presidente de la Asociación de Vecinos Filet de Fora y Puertas Coloradas.

Acondicionamiento de solares de la calle Blas Orts

Junta a la reivindicación de una piscina descubierta en el barrio, desde la asociación vecinal se incide en otras reclamaciones que piden realizando desde hace años. Este es el caso del acondicionamiento de dos parcelas de la calle Blas Orts Sánchez que los vecinos de la zona usan como aparcamiento.

Con la llegada del otoño y con ello el riesgo de lluvia, los vecinos reclaman una actuación para mejorar las condiciones de ambas parcelas.

Otras de las peticiones en las que insisten los vecinos son el arreglo del hundimiento que presenta parte la calzada que ocupa la parada de autobús de la calle Eduardo Ferrández García y la cesión de un local municipal para uso de la asociación de vecinos.