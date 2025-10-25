Los vecinos del bloque 8 de San Antón de Elche apremian proteger las viviendas ante “intentos de intrusión” y “actos vandálicos”

La Asociación de Vecinos ‘San Antón Quiere Vivir’ de Elche ha denunciado “intentos de intrusión” y “actos vandálicos” en el bloque 8 del barrio, que tuvo que ser desalojado de urgencia el pasado mes de abril como consecuencia de los problemas estructurales que presenta el inmueble.

Los vecinos (más de 60) han recordado por medio de un comunicado público que tuvieron abandonar sus viviendas apresuradamente y sin poder acceder de nuevo a ellas para recoger todas sus pertenencias, por lo que muchas de ellas aún permanecen en el interior de los pisos.

Los afectados han reclamado que, de manera “urgente”, el “Ayuntamiento de Elche y los organismos competentes” procedan “al tapiado de todas las ventanas de las plantas bajas y de las ventanas y galerías de los primeros piso” de ese bloque 8, emplazado en la calle Palombar del barrio de San Antón, “así como de otros inmuebles en situación similar”.

Del mismo modo, los vecinos apremian al Ayuntamiento ilicitano a acometer “labores de desratización y saneamiento del edificio y de la zona circundante, para prevenir problemas de higiene y posibles plagas que afecten al vecindario”.

Desde la asociación vecinal se considera que esas medidas “son urgentes y necesarias para proteger la seguridad y la salud de los vecinos”, así como para “mantener la convivencia y el bienestar” en el barrio: “Exigimos que se actúe con rapidez y eficacia, protegiendo a las familias y garantizando la seguridad del entorno. La situación del Bloque 8 requiere una intervención inmediata”, destaca el comunicado emitido por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ‘San Antón Quiere Vivir’, que añade que “se mantiene a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo necesario y garantizar que estas acciones se lleven a cabo con la máxima celeridad”.