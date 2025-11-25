Los valores de las empresas y la escucha al cliente siguen siendo claves para vender

La jornada ha reunido a emprendedores, instituciones, empresas y profesionales de comercio para analizar cómo están evolucionando los consumidores. Una conclusión principal del evento es que, aunque los avances tecnológicos están acelerando los cambios, los valores y la atención al cliente siguen siendo fundamentales para competir en el mercado y vender. El evento ha sido inaugurado por el presidente del CEEI Elche, José Javier García, y por Rafael Escamilla, jefe de área de emprendimiento e iniciativas europeas de IVACE +i, quién ha puesto en valor el potencial innovador de la Comunitat Valenciana y de Alicante, y ha destacado el trabajo de los CEEIS y del resto del ecosistema emprendedor para dinamizar el territorio.

En una primera parte se ha abordado la evolución en los hábitos de compra y cómo es el nuevo consumidor. Pedro Reig, socio director de Coto Consulting, ha apuntado que los jóvenes están reforzando su vínculo con el comercio local tras la DANA, una tendencia que convive con una baja predisposición a pagar más por productos sostenibles y con cada vez más influencia de la inteligencia artificial en las decisiones de compra. En la misma línea se ha explicado, Sandra Tena, quien ha realizado un retrato robot de cómo las diferentes generaciones abordan el consumo por motivaciones y ritmos diferentes.

El evento ha seguido con una mesa redonda donde han participado empresas con el objetivo de mostrar cómo las marcas se están adaptando al nuevo consumidor. Luis Rubio, director general de Rubio, y David Berbel, CEO y Cofundador de Momoven, han coincidido en que, pese a la aceleración tecnológica y los cambios generacionales, los valores de la marca y la escucha al cliente continúan marcando la diferencia. Las empresas se están adaptando de manera continua para mantener la relevancia en un mercado donde la fidelidad se fragmenta y la presión por innovar es constante. En la siguiente mesa redonda de expertos se ha puesto el foco en cómo la tecnología está cambiando el consumo. Javier Gallardo, Customer Experience e IA en CX Plus Consulting, María José Sánchez, jefa del departamento Consumer de Ainia, y Miguel Angel Cintas, CEO de Atribus, han explicado que la IA ofrece más beneficios a las empresas que a los consumidores porque facilita la vigilancia de hábitos, la automatización y la generación de contenido. Aunque la adopción por parte del cliente final aumenta, han advertido que aún requiere formación, confianza y un uso responsable.

Por su parte, Javier Goyeneche, CEO de Ecoalf, ha sido el encargado de cerrar el evento hablando de la importancia del propósito dentro de una compañía para alcanzar los objetivos empresariales marcados. También ha señalado que trabajar el valor de la marca es esencial para lograr que los clientes se conviertan en seguidores. El evento ha sido conducido por el comunicador Juanma Ortega y ha cerrado con un mensaje claro para emprendedores y pymes: investigar al consumidor e integrar la IA en los procesos de diseño y lanzamiento es fundamental para alcanzar los retos empresariales y ser competitivo en el mercado.

Focus Pyme y Emprendimiento CV es una iniciativa promovida por la Red CEEI CV y financiado por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), y organizada en colaboración con los agentes y entidades del ecosistema emprendedor de la Comunitat.