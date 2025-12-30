CAMPANADAS

La uva de mesa embolsada del Vinalopó, protagonista de Nochevieja en un 2025 con un ligero aumento en la producción

Las lluvias de los últimos días han afectado al producto que aún quedaba por recoger

Felipe Canals | David Alberola García

Elche |

Este 31 de diciembre, con las habituales campanadas, en España será protagonista la uva de mesa embolsada de la variedad ‘Aledo’. Desde la DOP uva de mesa embolsada del Vinalopó calculan que la cifra de producción cultivada ascenderá este año a los 15 millones de kilos, un dato algo superior a 2024.

Beatriz Rocamora, directora de la DOP uva de mesa embolsada del Vinalopó, ha admitido que las lluvias de los últimos días han tenido incidencia en el producto que aún quedaba por recoger. Desde la DOP, han remarcado que este año ha disminuido el precio de la uva por distintos factores.

El cultivo de la uva de mesa embolsada del Vinalopó Denominación de Origen Protegida se extiende por explotaciones agrarias de Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana.

