El uso de los autobuses a pedanías de Elche sigue funcionando durante el mes de julio

El servicio de autobús a pedanías lleva activo desde finales de enero de 2025; en el mes de julio se contabilizaron más de 150.000 pasajeros; concretamente, 154.580 personas fueron usuarias de este transporte.

El 27 de enero se instaló este servicio y un total de 747.270 personas lo han utilizado los últimos seis meses. Durante el pasado mes de julio, las líneas más utilizadas fueron la R11 (Elche-Parque Empresarial-Torrellano-Aeropuerto) con un total de 49.041 pasajeros, la R12 (Elche-Maitino-Torreazul-L’Altet-Arenales del Sol) con 33.930 y la R10 (Elche-Torrellano-Aeropuerto-L’Altet-Arenales del Sol) con 32.950 viajeros. Además, destacan los más de 12.000 de la línea R7 (Elche-Alzabares-La Hoya-Santa Fe-La Marina).

Por otro lado, la iniciativa del autobús gratuito para los menores de 15 años, que se instauró el 1 de julio y durará hasta el 31 de diciembre, se suma a los descuentos que se aplican en los bonos o en las tarifas en el transporte público en este mismo periodo.

De este modo, los usuarios de entre 15 y 26 años tendrán una subvención del 50 % en el Bus Lliure y el resto de los viajeros una bonificación del 40 % en los diferentes bonos existentes.

El uso de estas nuevas tarifas también afecta a otros bonos, como al bono Ordinario de 10 viajes, que pasará a tener un precio de 5,05 euros; el bono de Familia Numerosa costará 3,85 euros; el bono Mensual será de 16,30 euros y el Bus Lliure tendrá un precio de 10 euros por trimestre para edades comprendidas entre los 15 y los 26 años.