La Universidad CEU Cardenal Herrera inaugura su tercera sede urbana en Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha inaugurado este jueves su tercera sede en Elche. Las tres están emplazadas en el centro histórico del municipio y la última que ha creado ocupa el edificio que antaño ocupaba el Cine Capitolio.

Allí se imparten las titulaciones de Odontología y de Psicología.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, está en Elche para presidir la inauguración oficial y ha destacado el relevante papel que el municipio de Elche ha jugado y sigue haciéndolo en la historia de la universidad privada.

Busto dedicado al Cardenal Herrera Oria

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU se ha expresado en esos términos antes de asistir al acto de descubrimiento del busto dedicado al Cardenal Herrera Oria que, en conmemoración del 30 aniversario de la llegada del CEU a Elche, ha quedado ubicado en la Replaçeta de Les Barques, muy cerca de la sede original de la universidad en el centro de la ciudad, que es la que está en la calle Carmelitas.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha agradecido a la institución académica su presencia y apuesta por la ciudad.

El CEU de Elche afronta este curso tras haber incrementado en un 15 % la cifra de estudiantes matriculados. Son más de 2.200.

La universidad imparte nueve Grados universitarios, así como otros estudios de posgrado.