Unanimidad también en Elche: la Mesa Local del Agua exigirá que no se modifiquen las reglas de explotación del Tajo-Segura

La Mesa Local del Agua de Elche ha recibido el encargo de redactar el acuerdo que se remitirá al Gobierno central exigiendo que no se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a fin de garantizar ·el futuro de la ciudad de Elche y de su sector primario, así como de todo el Levante español”.

Así lo ha avanzado el alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP) a la finalización de la primera reunión de ese órgano promovido por el Ayuntamiento a finales del pasado año y que em su primera reunión celebrada este miércoles ha contado con la asistencia de representantes de agentes sociales y actores involucrados en las políticas hídricas que afectan al municipio.

A juicio de Ruz, la nueva regulación del trasvase que plantea aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica ·liquida la viabilidad del trasvase y que condena a la extinción a nuestra agricultura, un sector estratégico, que da empleo a muchas familias, y que en momentos de crisis mundial como la pandemia de 2020 fue la que aseguró el suministro de alimentos a muchas familias españolas”.

Desde el PSOE, formación política que ha contado en la primera reunión de la Mesa Local del Agua con cuatro concejales, su portavoz municipal Héctor Díez ha traslado a los regantes el apoyo de la formación política al trasvase Tajo-Segura. Héctor Díez ha pedido que se eviten “las luchas de partido” y que la cuestión del agua de aborde “como un tema de estado”.

El PSOE de Elche ha confiado en que la Mesa del Agua pueda convertirse en un instrumento y un foro de reivindicación “útil”, con debate técnico. Ha reclamado a todos los dirigentes políticos no difundir “mensajes alarmistas con el agua de consumo humano”.

“Vamos a tener que hacer pedagogía y hacer ver a nuestros agricultores que, si se aplican las nuevas reglas de explotación, empezaremos a pasarlo mal en el año 2027”, ha afirmado Roque Bru, presidente de Riegos de Levante-Margen Izquierda, que también ha señalado que “las alternativas que proponen por parte del Ministerio no se pueden cumplir porque a Elche no puede llegar el agua desalada porque no hay infraestructuras para ello”.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acuerdo Tajo-Segura, Lucas Giménez ha asegurado que “ya nos encontramos en la casilla de salida para defender y enfrentarnos a las decisiones que tome el ministerio desde este preciso momento” y se ha mostrado dispuesto al diálogo para aportar ideas ante las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y diputada del Ciclo Hídrico, Ana Serna ha ofrecido “toda la ayuda económica, judicial o social” de la institución “para intentar parar este ataque brutal a nuestra provincia y a nuestra comunidad hermana, la Región de Murcia”.

Concentración en la Plaça de Baix

Los integrantes de la Mesa Local del Agua de Elche se han concentrado también en la Plaça de Baix.

Entre otros, en esa concentración han participado regantes del Camp d’Elx; el presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez; el presidente de Riegos de Levante Maregn Izquierda, Roque Bru; el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Ángel Urbina; el presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero; el presidente del Consejo Regulador de la DOP granada Mollar de Elche, Francisco Oliva; así como el alcalde de Elche Pablo Ruz, el rector de la UMH Juan José Ruiz; la portavoz municipal de Vox, Aurora Rodil; y el portavoz del PSOE ilicitano en el Ayuntamiento Héctor Díez.

Todos se han situado detrás de una pancarta en la que se leía el mensaje de ‘Sí al trasvase Tajo-Segura. Sí a la agricultura. Sí a la ganadería. Sí al sector primario’.