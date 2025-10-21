La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha decepcionado la urbanización y el ajardinamiento del entorno del nuevo edificio Valverde de su campus ilicitano. Se trata de una actuación que ha supuesto una inversión de 800.000 euros.

Con la finalización de esa urbanización, a partir de este martes va a estar libre el paso entre los edificios Altabix y Altet por el vial central, así como el circuito de running.

En los próximos meses se va a terminar el aparcamiento ubicado en la zona sur del edificio.

La urbanización y ajardinamiento exterior tiene una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados y ha contado con un presupuesto de 650.000 euros. En el interior hay 27 patios ajardinados con un diseño biofílico, que busca "integrar la jardinería en los espacios de trabajo". El presupuesto de esta intervención asciende a 150.000 euros.

La UMH de Elche recepciona el ajardinamiento del entorno del nuevo edificio Valverde. | UMH Elche

Además, el edificio Valverde, de unos 10.000 metros cuadrados, se compone de dos bloques principales que albergan laboratorios, despachos, aulas, salones de grados y salas de reuniones.

Ambos están conectados por un corredor central que facilita el acceso al edificio a través de sus fachadas norte y sur y donde se distribuyen todas las circulaciones horizontales de planta baja para conectarlos.

El nuevo edificio Valverde va a estar destinado a la investigación y va a albergar cuatro departamentos de Ingeniería, siendo además la sede del Instituto de Investigación en Ingeniería.