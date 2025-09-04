La UMH de Elche concreta que la dieta mediterránea hipocalórica combinada con actividad física reduce el riesgo de diabetes

Un estudio en el que ha participado la Universidad Miguel Hernández (IUMH) de Elche ha puesto de relieve que la dieta mediterránea hipocalórica combinada con actividad física reduce el riesgo de diabetes.

En el marco de la investigación, que ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III y otras entidades públicas y privadas, se han seguido durante seis años a 4.746 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, pero sin enfermedad cardiovascular ni diabetes al inicio.

Los participantes fueron asignados al azar a dos programas. Uno basado en la dieta mediterránea, pero sin restricción calórica ni fomento del ejercicio, y otro de intervención intensiva, que combinaba una dieta mediterránea hipocalórica con una reducción de 600 kilocalorías diarias junto a un programa de mayor actividad física y apoyo conductual para perder peso.

Los participantes asignados a la intervención intensiva mostraron una mayor adhesión a la dieta mediterránea, aumentaron su actividad física, perdieron más peso y necesitaron menos medicación para controlar la glucosa tras un diagnóstico de diabetes.

Además, el riesgo de desarrollar la enfermedad fue del 9,5 % frente al 12 % del grupo con dieta mediterránea sin restricción, lo que supone una reducción relativa del 31 %.

En el estudio han participado más de 200 especialistas de 23 universidades y centros españoles.

Por parte de la UMH ilicitana han firmado el estudio Jesús Vioque de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición, así como las investigadoras postdoctorales Laura Torres Collao y Sandra González.

La investigación ha sido considerada como uno de los mayores ensayos europeos sobre nutrición y salud, habiendo sido reconocido por la revista ‘Nature Medicine’ como uno de los once estudios con potencial de transformar la medicina en los próximos años.