La UMH de Elche concluye que el consumo de ultraprocesados en los niños de cuatro años supone el 33 por ciento de su ingesta total

Señala que los productos lácteos ultraprocesados son las más consumidos, situándose a continuación las bebidas azucaradas y zumos industriales

Onda Cero Elche

Elche |

Integrantes de la unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | UMH Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche concluye que el consumo de alimentos ultraprocesados en los niños de cuatro años de edad supone aproximadamente el 33 por ciento de la ingesta total.

Señala que los productos lácteos ultraprocesados son las más consumidos, situándose a continuación las bebidas azucaradas y zumos industriales. Le siguen los dulces y la repostería industrial.

Por otro lado, el consumo de productos ultraprocesados fue menor entre los niños cuyas madres tenían 30 años o más.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (Epinut) de la UMH de Elche, al frente del que está el profesor Jesús Vioque.

El estudio ha estado liderado por las investigadoras Laura Compañ y Sandra González y apunta además a que el consumo de alimentos ultraprocesados fue mayor en los niños que tuvieron una mayor exposición diaria a la televisión (más de 1,5 horas al día). También lo fue en los hijos de madres que durante el embarazo tuvieron una mayor ingesta de ese tipo de productos.

Desde la UMH ilicitana se ha destacado en un comunicado que “estos hallazgos refuerzan el compromiso” del grupo Epinut y de la propia institución académica, así como del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) con la investigación epidemiológica en nutrición, "mediante evidencias sólidas para orientar futuras políticas de prevención en salud basadas en la disminución de factores de riesgo modificables, especialmente en la infancia".

