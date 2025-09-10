La UMH de Elche cierra una nueva edición del programa de voluntariado en Ruanda con una participación de catorce personas.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha cerrado la segunda parte de la duodécima edición del programa de voluntariado en Ruanda en la que se han llevado a cabo trabajos relacionados con la prevención de riesgos, la docencia en ingeniería y el apoyo sanitario.

En esta edición han participado catorce personas divididas en dos grupos.

El primer grupo, desplazado a Ruanda ya en el mes de junio, ha llevado a cabo acciones de formación en torno a herramientas de inteligencia artificial, software, diseño web, gestión de residuos, atención al estudiantado y métodos anticonceptivos, entre otras actividades.

Por su parte, el segundo grupo de voluntarios, que ha estado en el país africano en agosto, ha impartido un curso sobre principios básicos de proyectos de construcción, ha colaborado en la revisión de infraestructuras y redacción de proyectos de riesgos laborales, planes de emergencia y primeros auxilios y ha prestado apoyo en salud mental y en medicina interna en el Hospital de Nemba.

El objetivo del programa de voluntariado de la UMH de Elche en Ruanda pasa por la formación del voluntariado a nivel teórico-práctico, así como por la realización de actividades de voluntariado en cooperación al desarrollo.

Además, el programa está destinado a todos los colectivos de la institución académica y cuenta con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana.