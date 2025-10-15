La UMH de Elche acoge la presentación de una guía práctica de la Diputación de Alicante en materia de legislación de extranjería

La Diputación de Alicante ha presentado en un acto celebrado este pasado martes en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) una guía editada por la institución provincial en la que se desgrana el nuevo reglamento de extranjería.

El documento ha sido presentado en una jornada coloquio que ha tenido lugar en el edificio Arenals de la UMH de Elche. Durante la misma, se ha destacado que más del 21 % de la población de la provincia son ciudadanos internacionales”.

Con un enfoque eminentemente práctico y en colaboración con el Observatorio Provincial de Inmigración, el área de Residentes Internacionales de la Diputación Provincial, al frente de la que está el ilicitano Juan de Dios Navarro, ha elaborado un manual que recoge las principales novedades y modificaciones de la normativa en materia de inmigración para ofrecer una herramienta práctica.

En la elaboración de la publicación han colaborado profesionales de reconocido prestigio como Alfonso Ortega, Juan Manuel Masanet o Lerdys Saray Heredia, profesores de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández.