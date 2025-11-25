La crónica del tiempo

El último martes de noviembre se presenta en Elche, Crevillent y Santa Pola soleado y con temperaturas por debajo de los 20 grados

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Elche
Elche | Onda Cero Elche

Conforme avance la mañana de este martes van a desaparecer las nubes con las que ha amanecido en el cielo para quedar un día bastante soleado.

El viento va a soplar puntualmente moderado de componente noroeste y las temperaturas máximas van a situarse en Elche y Santa Pola en torno a los 19 grados centígrados, mientras en Crevillent se quedarán en 18 grados.

Para este miércoles vuelve a afectar a la comarca del Baix Vinalopó una masa de aire frío que provocará un nuevo amago invernal, favoreciendo un descenso de las temperaturas.

El viento de componente de norte y noroeste moderado, puntualmente algo fuerte por la mañana que dejará sensaciones bien frías.

A partir del jueves el viento ya se espera flojo.

No se descarta que en la madrugada del viernes se puedan registrar heladas débiles en puntos bajos del Camp d’Elx y durante el fin de semana se irán recuperando las temperaturas.

