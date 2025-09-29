El último lunes de septiembre trae a Elche, Crevillent y Santa Pola riesgo de lluvia y aviso amarillo de la Aemet

En la comarca del Baix Vinalopó la previsión meteorológica para este lunes apunta a una jornada con cielos muy nubosos y lluvias ocasionalmente tormentosas, más probables de cara al tramo final del día, que podrían extenderse durante la próxima madrugada.

Pueden ser aguaceros irregulares pero que puntualmente podrían descargar con intensidad. Es probable que se superen los 30 litros de lluvia por metro cuadrado en algunos puntos del municipio de Elche.

Esa inestabilidad ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el aviso amarillo por lluvias durante todo el día, hasta la medianoche.

Las temperaturas máximas descienden de forma significativa y en Elche, Crevillent y Santa Pola y van a rondar los 24 grados centígrados.

Para mañana martes parece que será una jornada con alternancia de nubes y claros y posibilidad de algunos chubascos ocasionales.