El último fin de semana de agosto en Elche, Santa Pola y Crevillent: temperaturas en descenso y soleado

El mes de agosto se va a despedir en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó con un fin de semana con temperaturas en descenso, predominio del sol y suaves brisas marinas.

Las temperaturas máximas se van a mover entre los 31 y 32 grados. Las mínimas van a oscilar entre los 22 y 24.

Este viernes: algunas nubes altas

Este viernes se espera una jornada muy similar a la de ayer jueves. Con ello, va a continuar el ambiente seco y las temperaturas altas, aunque quizás un poco menos que ayer.

Elche y Crevillent van a registrar temperaturas máximas de unos 34 grados centígrados. En Santa Pola el termómetro va a rondar valores máximos de 33.

En general va a ser un día soleado con paso de algunas nubes altas.

El viento va a soplar flojo de poniente hasta primeras horas de la tarde porque después rolará a sur moderado y en áreas del litoral podría superar los 50 kilómetros por hora.