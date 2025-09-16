La crónica del tiempo

La última semana de verano avanza en Elche, Crevillent y Santa Pola con estabilidad meteorológica

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque en el barrio El Toscar de Elche.
Parque en el barrio El Toscar de Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un segundo día de la semana con pocos cambios en las temperaturas, viento flojo de componente marítima y tendencia a cielo despejado.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores máximos de 29 grados centígrados. En Santa Pola se alcanzarán los 27.

De cara a este miércoles, podrían presentarse algunos bancos de niebla al amanecer hacia el sur del municipio.

A estas alturas de la semana, los modelos meteorológicos continúan apuntan a la posibilidad de que el domingo tengamos algunos chubascos con el paso de vaguada de aire frío en altura.

