La UFECE no participará en la ofrenda floral a la Mare de Déu el 14 de agosto

Al pregón acudieron más de 700 festeros de la entidad

Cristina Galipienso

Elche |

Andrés Coves
Andrés Coves | Onda Cero Elche

La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) ha decidido no participar en la ofrenda floral a la Mare de Déu de l’Assumpció el 14 de agosto, igual que el año pasado, por desavenencias entre los entes festeros.

La UFECE reclama una ofrenda floral propia que dé visibilidad a las gentes del campo en las fiestas de agosto. El presidente de la entidad, Andrés Coves, insiste en que este planteamiento no pretende dividir ni partir las fiestas, sino poner en valor el patrimonio territorial, cultural y festero del campo; asegura que este hecho "engrandecería las fiestas de nuestra ciudad".

La propuesta hecha por la UFECE, tanto al Ayuntamiento como a la Gestora de Festejos Populares, consiste en salir desde Corazón de Jesús hacia la basílica de Santa María, pese a que el alcalde la veía factible no ha salido adelante. No obstante, ha sido imposible alcanzar un acuerdo en distintas reuniones celebradas durante los últimos días y, especialmente, la del 8 de agosto.

Andrés Coves señala que esta decisión no va a empañar la participación de la entidad en los distintos actos festeros, como ocurrió con el pregón al que asistieron más de 700 festeros o con el Racó que se inaugurará el 11 de agosto, la mascletá nocturna del mismo día o la procesión-entierro de la Virgen de la Asunción del día 15.

El presidente de la entidad lamenta que no haya sido posible llegar a un acuerdo que diera visibilidad al Camp d’Elx por encontrarse con posiciones extremas que ningunean a la UFECE y a sus miles de miembros, “algo que no estamos dispuestos a consentir”.

