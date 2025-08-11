La UFECE instala su racó fester hasta el 15 de agosto en el Paseo de la Estación

La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) inaugura el 11 de agosto su habitual racó fester en la misma localización que años anteriores, frente a la Oficina de Turismo en el Paseo de la Estación. El recinto festero tendrá un horario de 13:00 a 15:00 horas, todos los días hasta el 15 de agosto.

Andrés Coves, el presidente de la entidad, ha recalcado que este espacio está pensado como punto de encuentro entre sus festeros y un lugar donde disfrutar de las fiestas patronales “donde cada día haremos un homenaje a la gastronomía ilicitana”, destaca Coves.

Por otro lado, la mascletá, en honor a sus Reinas y Damas, se disparó el 10 de agosto a las 23:30 horas y fue encendida por Rafa Martínez, director del Museo de Puçol. El lugar escogido para lanzar este espectáculo visual fue en la Avenida Alcalde Vicente Quiles, respetando el horario de las representaciones del Misteri d’Elx.

Por su parte, el disparo de esta mascletá, según la UFECE, es un homenaje a todas las Reinas y Damas de las distintas comisiones de fiestas que forman parte de la entidad. Andrés Coves señala la importancia de disfrutar de estas fiestas y anima a todos los festeros de las pedanías ilicitanas a que se acerquen a su racó fester para vivir juntos estas celebraciones.