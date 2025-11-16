Tushirikiane y Conciénciate, de Elche, y el Ayuntamiento de Monóvar, galardonados en los Premios Provinciales de la Solidaridad

La ONGD Tushirikiane y la Fundación Conciénciate, ambas entidades de Elche, ha sido galardonadas en la Gala de los Premios Provinciales de la Solidaridad de este año 2025, en la que también se ha distinguido con una mención honorífica al Ayuntamiento de Monóvar.

Tushirikiane ha recibido el premio Solidaridad a la Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo por su proyecto de educación y formación para el desarrollo de jóvenes en África.

La Fundación Conciénciate ha sido distinguida con el premio Solidaridad de Ayuda Humanitaria y Emergencias por su Plan de Atención a Emergencias Sociales.

Por otra parte, se ha reconocido el plan ‘Voluntariat Ambiental Monòver 2025’ el Ayuntamiento de Monóvar.

La Gala de la Solidaridad, organizada por la Diputación de Alicante, se celebró el pasado viernes en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ).

“Es un orgullo contar en nuestra provincia con tantas entidades y consistorios comprometidos con el bienestar de las personas, que día a día dedican su esfuerzo, su tiempo y su corazón a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente de aquellos que más apoyo y cariño necesitan”, ha destacado Loreto Serrano, diputada de Bienestar Social.

Otros galardones

Durante la gala también se entregó el premio Solidaridad a la Convivencia a la asociación Las Reinas del Biberón de Alicante por su proyecto ‘Solidaridad y Huellas: Voluntariado social desde la protección animal’, mientras que el premio de Solidaridad en la categoría de Inclusión Social ha sido para la Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia por su programa ‘Promoción, gestión y formación del voluntariado. Despierta Sonrisas 2025’.

Además, se han reconocido acciones de los ayuntamientos de Alicante y de L'Alfàs del Pi.