Turisme Monòver refuerza la proyección del municipio en FITUR

En esta edición, Monóvar apuesta de manera especial por la promoción de su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, como uno de los principales reclamos turísticos. Para ello, se presentará un video promocional que se estrenará el jueves 22 en FITUR. Se trata de “una pieza audiovisual que muestra la riqueza patrimonial, la emoción y la singularidad de esta celebración tan arraigada en la localidad”, como han explicado la concejala de turismo, María Amparo Maestre. El objetivo es posicionar la Semana Santa de Monóvar en un contexto internacional y atraer visitantes interesados en el turismo cultural y religioso. Además, Turisme Monòver apuesta por las grandes riquezas del municipio: su gastronomía, y de manera especial, sus bodegas de vino. A FITUR asistirán las concejalas María Amparo Maestre y Júlia Tortosa para llevar a cabo un evento de catas de vinos: una de Bodegas Monóvar y otra de la Bodega La Zafra, que supoe una excelente oportunidad para dar a conocer la calidad, tradición y personalidad de los vinos locales ante profesionales del sector turístico y público especializado.

Según ha remarcado María Amparo Maestre, concejala de Turismo, “la participación de Monóvar en FITUR supone una apuesta firme por la diversificación turística, combinando tradición, cultura, patrimonio y gastronomía, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento y de Turisme Monòver con la promoción del municipio como destino turístico de calidad”. Por su parte, Júlia Tortosa, concejala de Cultura, ha señalado que “FITUR es una oportunidad clave para mostrar al mundo lo que Monóvar puede ofrecer: una Semana Santa única, una gastronomía vinculada a nuestra tierra y unos productos de gran calidad que forman parte de nuestra identidad”. Tortosa pone en valor los vinos monoveros en la feria, afirmando que “nuestros vinos son el reflejo del esfuerzo de generaciones de viticultores y bodegueros, y llevarlos a FITUR supone dar visibilidad a un producto que nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras”.

La participación de Monóvar en FITUR refuerza el compromiso del ayuntamiento con una promoción turística sostenible, basada en las tradiciones de la localidad.