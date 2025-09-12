El tranvía en Elche: Mazón se limita a decir que está cerca la firma del convenio con el Ayuntamiento pero no concreta plazos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha estado este viernes en Elche y no ha concretado plazos para el avance del proyecto de construcción de un tranvía en la ciudad, que es una infraestructura que, cuando era presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la presidencia del gobierno valenciano, prometió que sería una realidad en esta legislatura.

A preguntas de los periodistas, Mazón se ha militado a señalar que se está cerca de firmar el convenio con el Ayuntamiento para impulsar ese tranvía, añadiendo que hay dotación presupuestaria para el mismo, pero sin dar más detalles.

Este próximo lunes va a tener lugar en el Ayuntamiento de Elche un pleno extraordinario para exigir al presidente de la Generalitat que cumpla lo prometido y para que se den plazos concretos en torno al proyecto.

La sesión ha sido forzada por el grupo municipal del PSOE a raíz que el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), haya reconocido públicamente en una entrevista en Onda Cero Elche que el tranvía no será una realidad en esta legislatura, siendo lo máximo a lo que se puede aspirar a que se avance en la redacción y licitación del proyecto.

Requerido por los periodistas en torno a una valoración de ese pleno municipal, Carlos Mazón ha aprovechado para recordar que cuando lanzó la promesa electoral de crear un tranvía “el PSOE dijo que no era necesario” ese medio de transporte en el municipio.