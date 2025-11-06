La transformación en plataforma única de la calle Porta de la Morera de Elche comenzará en enero de 2026

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado este jueves que el gobierno local trabaja con la previsión de que las obras de renovación integral de la calle Porta de la Morera y su entorno comiencen después de las fiestas de Navidad, en enero del próximo año.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Esa céntrica calle, en la que está el Museo del Palmeral, el Hotel Huerto del Cura y el Jardín Huerto del Cura, va a ser transformada en una plataforma única, lo que supondrá que la calzada elevará su altura hasta la del actual bordillo de la acera. Con ello se mejorará la accesibilidad en toda la calle.

Los trabajos se van a extender desde la calle Eugenio d’Orts, a la altura del Huerto de Ripoll, hasta la calle Antonio Sansano Fenoll, e incluirá también la calle Beethoven.

De forma paralela a la transformación en plataforma única de la calle Porta de la Morera, se acometerá la renovación completa del alumbrado público de esa vía, la plantación de arbolado y la renovación de aceras.

Aspecto simulado de la futura calle Porta de la Morera tras las obras que se han impulsado.. | Ayuntamiento de Elche

En la calle Beethoven se eliminará aparcamiento, mientras que los que hay en la calle Porta de la Morera pasarán a ser en batería.

Confederación Hidrográfica del Júcar

Por otro lado, el alcalde de Elche ha desvelado que el Ayuntamiento ha recibido recientemente una notificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que exige el consistorio la retirada de basura y escombros en el barranco del Grifo, a la vez que advierte de sanciones en caso de que no se proceda a realizar esa tarea.

El escrito recibido tiene fecha de 3 de octubre y registro de entrada en el Ayuntamiento del pasado jueves.

Pablo Ruz ha cargado contra la confederación hidrográfica por, ha dicho, no asumir su responsabilidad en los barrancos que son de su titularidad, y exigir al Ayuntamiento apercibiéndolo de una posible sanción.