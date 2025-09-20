Los traficantes de marihuana más activos de los países del Este de Europa tenían en Crevillent uno de sus centros de operaciones

La Policía Nacional ha desarticulado una célula del grupo 'Balkan Cartel', que está considerada una de las organizaciones dedicada al cultivo masivo de marihuana más activas de los países del Este de Europa.

Uno de los centros de operaciones de la banda estaba en una nave de Crevillent.

El grupo desarticulado tenía plantaciones de marihuana en municipios de las provincias de Alicante, Valencia y Murcia y disponía en Moixent (Valencia) de una "finca fortificada" que era su centro logístico.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado, la operación desplegada ha finalizado con la detención de diez personas y el desmantelamiento de tres plantaciones de interior de marihuana en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

La investigación ha concretado la célula desarticulada empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer la estructura del entramado del ‘Balkan Cartel’ y planificar operaciones delictivas de más envergadura, incluyendo la importación de cocaína.

La organización desmantelada estaba asentada desde hace más de tres años en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia y el entramado lo dirigían un hombre y su padre. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de los Balcanes, ya tenía antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica.

Además, su padre figuraba en archivos internacionales por ser intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, y por haber colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.