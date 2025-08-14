Un total de 68 personas tuvieron que ser atendidas durante la Nit de l’Albà por el dispositivo de seguridad

Un total de 6 heridos fueron atendidos durante la celebración de la Nit de l’Albà en Elche, desde el comienzo de la fiesta a las 23:15 horas y hasta el lanzamiento de la Palmera de la Virgen a las 00:00 horas; todos los heridos presentaban quemaduras de carácter leve.

A lo largo de la noche del 13 y la madrugada del 14, tras el espectáculo pirotécnico, el número de atenciones realizadas ha sido de un total de 68 personas, siendo 46 de ellas hombres y 22 mujeres, todas leves. Del total de atenciones, la mitad de ellas ha sido a personas que se encontraban en la jaula durante el lanzamiento de carretillas, en la zona acotada en l’Hort del Monjo.

Las lesiones más frecuentes durante esta celebración han sido en su mayoría producidas por carretillas, trece por la manipulación de artículos pirotécnicos y tres por la caída de cañas.

Según fuentes municipales, la persona más joven atendida fue un niño de cuatro años atendido en el Hospital Vinalopó a las 2:20 horas por quemaduras de primer grado en extremidades, mientras que el más mayor, un hombre de 69 años, fue asistido a las 02:00 horas por quemaduras en la cabeza dentro de la jaula de carretillas.