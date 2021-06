Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino' se ha despedido este miércoles como futbolista profesional y a partir de ahora inicia una ilusionante carrera en los banquillos. Comenzará a trabajar en el fútbol base y su deseo es avanzar en una profesión que le atrae.

Nino ha aguantado bien el tiempo en su última rueda de prensa, aunque ha terminado emocionándose cuando se ha acordad de toda la gente que le ha apoyado. En especial, de su familia. "Toda mi vida me la ha dado el fútbol, pero he perdido la ilusión de seguir jugando y no quiero fallarle el respeto a esta profesión a la que tanto quiero", ha dicho en el Martínez Valero.