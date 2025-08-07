Tijeras Verdes Costura y Farmacia de Las Bayas ganan el concurso de escaparates Fiestas de Elche

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Comercio y Hostelería, ha entregado los premios de la nueva edición del concurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial ‘Fiestas de Elche’, siendo los ganadores Tijeras Verdes Costura y Farmacia de Las Bayas.

Este concurso estaba dirigido a los establecimientos de comercio y hostelería del municipio, y ha dotado con 5.000 euros en premios que ha repartido en dos categorías: Moros y Cristianos y Misteri d’Elx.

Los establecimientos Tijeras Verdes Costura y Bordado y la Farmacia de Las Bayas se han alzado con los máximos galardones en cada una de las categorías, junto a Calzados y Complementos Fini, Farmacia Sarah Gómez y Novozenter en cuanto a la temática de Moros y Cristianos y Donna Accesorios, Floristería Ventana Azul y Farmacia El Salvador en la categoría del Misteri d’Elx.

Por su parte, Caridad Martínez, edil de Comercio y Hostelería, ha destacado la calidad del trabajo de los establecimientos participantes, ya que “colaboran en hacer de Elche una ciudad más bonita, además de ayudar a que se conozca el Misteri d’Elx y la fiesta de Moros y Cristianos”.