El final de cada temporada trae consigo la despedida de varios profesionales que han sido protagonistas a lo largo del campeonato. Uno de ellos será Tete Morente. El centrocampista gaditano, una pieza fija para el técnico Sebastián Beccacece, terminará contrato el próximo 30 de junio y no renovará, pese a las diferentes ofertas e intentos que con él ha llevado a cabo la entidad franjiverde.

El Como 1907 de la Serie A de Italia quiere a Tete Morente

El futuro de Tete Morente apunta a Italia. El Como 1907 de Cesc Fábregas, recién ascendido a la Serie A, se ha dirigido al de La Línea de la Concepción para presentarle una oferta y tratar de hacerse con sus servicios. El representante del futbolista es italiano y eso hace más probable que pueda llegar al país transalpino, hecho que el futbolista ve con buenos ojos después de varios años en el Elche, en Primera y Segunda División.

También el Cádiz estaba interesado en sus servicios, como anteriormente lo estuvo el Granada, pero el hecho de que todavía no tengan claro quién será su entrenador deja esa opción en el aire. Tete Morente ha acabado la temporada con 40 partidos oficiales disputados y con ocho goles en su cuenta particular, siendo el máximo realizador de un equipo en el que el rendimiento de los delanteros ha estado muy lejos de lo esperado. El pasado fin de semana no pudo jugar por culpa de una lesión muscular y tampoco parece que vaya a viajar a la despedida de la temporada a Leganés.

Tete Morente: 140 partidos oficiales, en cuatro temporadas, con 18 goles

En el Elche, durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera División, ha disputado 140 partidos oficiales y ha anotado 18 tantos. Al club llegó de la mano de la dirección deportiva de Nico Rodríguez, procedente del Málaga, que estaba en la categoría de plata.