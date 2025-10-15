Una tesis doctoral desarrolla un método para eliminar el exceso de salinidad en el agua residual tratada de Santa Pola

Una tesis doctoral ha abierto una ventana a la concreción de una solución al problema endémico que sufre Santa Pola de filtraciones de agua del mar a la red de alcantarillado como consecuencia de que el nivel freático está muy alto y toda la zona baja de la localidad está al mismo nivel del mar lo que provoca que las filtraciones generan un exceso de sal en el agua que se eleva a la depuradora y está impidiendo su correcta reutilización.

El proyecto plantea eliminar el exceso de salinidad en el agua residual tratada para que pueda ser usada en aplicaciones agrícolas.

El estudio se plasma en una doctoral industrial que está realizando el santapolero Vicent Ayala bajo la dirección de los también santapoleros Miguel Ángel Montiel y el profesor Vicente Montiel, director del Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis del Instituto de Electroquímica de la Universidad de Alicante.

A partir de los resultados satisfactorios que se han obtenido se va a desarrollar el proyecto a nivel industrial a fin de implantarlo en la depuradora de Santa Pola.

Con ello, se confía en que, a corto plazo, se pueda estar en disposición de reutilizar en su totalidad el agua residual para usos agrícolas y urbanos, como baldeos o riego de parques y jardines, lo que supondrá favorecer la protección del medioambiente a través de un proceso novedoso y totalmente eficiente, además desarrollado totalmente por santapoleros.