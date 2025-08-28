El termómetro repunta en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día con aviso amarillo por calor de la AEMET

Las temperaturas máximas van a repuntar este jueves de manera importante en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó.

Esa situación ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología haya anunciado que, a partir de las 13:00 horas, va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia de Alicante. En principio, esa alerta se mantendrá hasta las 20:00 horas.

Además, la Generalitat Valenciana ha decretado el Nivel de Preemergencia 3, que es de riesgo extremo de incendio forestal, por lo que queda prohibido hacer fuego de cualquier tipo.

En Elche y en Crevillent se pueden alcanzar hoy los 36 grados centígrados. En Santa Pola, el termómetro se va a quedar cerca y puede llegar a los 35.

El aumento de las temperaturas máximas se va a ver favorecido por el viento de poniente, que, en general va a soplar flojo y que va a secar el ambiente.

A media tarde, ese viento rolará a sur y será puntualmente moderado.

No se descarta que en zonas como Matola, las temperaturas rocen los 38 grados.

Próximos días

De cara a este viernes se prevé una jornada similar con viento flojo de poniente durante buena parte del día, si bien las temperaturas no subirán tanto como hoy.

Para el fin de semana se espera un descenso de las temperaturas en jornadas con cielos bastante despejados y suaves brisas marinas.