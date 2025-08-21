El termómetro se mantiene en 30 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día con posibilidad de lluvia, aunque baja

La penúltima semana del mes de agosto avanza con un jueves en el que la previsión meteorológica apunta a que va a tener nubosidad variable y en el que existe la posibilidad de que se produzca algún chubasco. La probabilidad es baja y en caso de llover será sobre todo a primeras horas de la tarde, de forma débil y con más probabilidad en el norte del municipio de Elche.

También habrá brisas marinas y las temperaturas máximas van a experimentar un nuevo descenso. Con ello, se van a situar en Elche en torno a los 30 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a rondar los 31 y en Santa Pola los 29.

De cara a los próximos días se esperan pocos cambios en las temperaturas, si acaso un poco más bajas las mínimas. Asimismo, se prevé más sol que nubes y brisas marinas.