El termómetro se mantiene en 30 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día con posibilidad de lluvia, aunque baja

Palmeral de Elche.
La penúltima semana del mes de agosto avanza con un jueves en el que la previsión meteorológica apunta a que va a tener nubosidad variable y en el que existe la posibilidad de que se produzca algún chubasco. La probabilidad es baja y en caso de llover será sobre todo a primeras horas de la tarde, de forma débil y con más probabilidad en el norte del municipio de Elche.

También habrá brisas marinas y las temperaturas máximas van a experimentar un nuevo descenso. Con ello, se van a situar en Elche en torno a los 30 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a rondar los 31 y en Santa Pola los 29.

De cara a los próximos días se esperan pocos cambios en las temperaturas, si acaso un poco más bajas las mínimas. Asimismo, se prevé más sol que nubes y brisas marinas.

