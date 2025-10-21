El termómetro se dispara este martes a valores propios del verano en Elche, Crevillent y Santa Pola

La previsión meteorológica de este martes apunta a una jornada bastante soleada con paso de algunas nubes altas, viento de poniente puntualmente moderado por la tarde y temperaturas que continúan en ascenso.

El termómetro puede alcanzar los 29 grados centígrados en el casco urbano de Elche, en Crevillent y en Santa Pola, al tiempo que puede llegar a los 30 grados en algunas áreas del Camp d’Elx.

Las condiciones meteorológicas apenas van a experimentar cambios en los próximos días, que se prevén con temperaturas altas y viento moderado de poniente que, tanto mañana como el jueves, puede soplar con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas bajarán con claridad a partir del domingo, jornada en la que apunta a que tendremos algo de lluvia.