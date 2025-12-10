La crónica del tiempo

El termómetro desciende este miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Onda Cero Elche

Elche |

Vista del Palmeral de Elche.
Vista del Palmeral de Elche. | Onda Cero Elche

Por delante una jornada de miércoles con temperaturas más bajas que en los últimos días, cielos bastante despejados con paso de algunas nubes altas y con el viento flojo o en calma.

Para hoy se espera una temperatura máxima en Elche y Crevillent de 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola será de 17.

Los próximos días se va a seguir con ambiente bastante fresco y algo más de nubosidad, sobre todo a partir del viernes, jornada en la que, además, podría registrarse algún chubasco débil ocasional.

El fin de semana además de nubosidad parece que habrá viento moderado de levante.

