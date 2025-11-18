El termómetro continúa descendiendo este martes en Elche, Santa Pola y Crevillent

Los municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante una jornada soleada en la que siguen descendiendo un poco las temperaturas y en la que el viento va a soplar flojo de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde.

El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 19 grados centígrados.

La previsión meteorológica apunta a que de cara a los próximos días habrá predominio de cielo despejado, vientos flojos y continuará el descenso de las temperaturas.

El viernes se registrará un desplome de los termómetros llegando índices térmicos de pleno invierno que vendrán acompañados de viento puntalmente fuerte del norte, lo que dejará sensaciones de frío muy acusadas.

El fin de semana se irán recuperando un poco las temperaturas, si bien el sábado todavía será una jornada bastante fría.