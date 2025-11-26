El termómetro continúa bajando en Elche, Crevillent y Santa Pola en un miércoles con viento moderado

Como se había advertido, el frío invernal ha vuelto este miércoles, que se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con viento de noroeste moderado, puntualmente fuerte con rachas que superarán los 50 kilómetros por hora. Ese viento, que incrementa la sensación de frío, irá aflojando por la tarde.

En general, el día va a ser soleado y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Santa Pola los 16 grados centígrados. En Crevillent se van a situar en torno a los 15.

Este jueves se mantiene el frío

El viento será flojo mañana jueves en una jornada que se espera también fría y soleada.

La madrugada del viernes, si el viento queda en calma, es probable que se acerquen a los cero grados en zonas bajas del Camp d’Elx.

Las temperaturas irán recuperándose el fin de semana.