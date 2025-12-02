La crónica del tiempo

El termómetro asciende ligeramente en Elche, Crevillent y Santa Pola antes de bajar de nuevo este miércoles

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque en el barrio El Toscar de Elche.
Parque en el barrio El Toscar de Elche. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada bastante soleada por la mañana y con algo de nubosidad por la tarde.

El viento va a soplar en general flojo de poniente y las temperaturas máximas van a ascender ligeramente. Así, el termómetro va a rondar en Elche y Santa Pola los 19 grados centígrados, mientras que en Crevillent se situará en torno a los 18.

Descenso térmico este miércoles

Para mañana miércoles, los modelos meteorológicos prevén un descenso destacable de la temperatura que además vendrá acompañado de viento de noroeste moderado, puntualmente algo fuerte, que incrementará la sensación de frío.

El jueves se mantendrán las bajas temperaturas con viento moderado e incluso existe la posibilidad de alguna lluvia débil durante la mañana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer