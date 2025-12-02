El termómetro asciende ligeramente en Elche, Crevillent y Santa Pola antes de bajar de nuevo este miércoles

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada bastante soleada por la mañana y con algo de nubosidad por la tarde.

El viento va a soplar en general flojo de poniente y las temperaturas máximas van a ascender ligeramente. Así, el termómetro va a rondar en Elche y Santa Pola los 19 grados centígrados, mientras que en Crevillent se situará en torno a los 18.

Descenso térmico este miércoles

Para mañana miércoles, los modelos meteorológicos prevén un descenso destacable de la temperatura que además vendrá acompañado de viento de noroeste moderado, puntualmente algo fuerte, que incrementará la sensación de frío.

El jueves se mantendrán las bajas temperaturas con viento moderado e incluso existe la posibilidad de alguna lluvia débil durante la mañana.